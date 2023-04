Damals im Januar hatte EWA-Chefin Schappmann gesagt: "Nein, wir sind keine Exoten. So etwas gibt es nicht nur in Altenburg." Beim Gedankenaustausch mit Geschäftsführungskollegen aus anderen Städten habe sie erfahren, dass es durchaus auch andere Hauseigentümergesellschaften gebe, die Rechnungen nicht fristgerecht begleichen. Oder Verpflichtungen nicht nachkommen, die sie nun einmal hätten.

Andrea Schappmann und Uwe Pittroff von der EWA in der Ahornstraße in Altenburg. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Zum Beispiel für die Hausstromversorgung. In mehreren Häusern in der Altenburger Ahornstraße hätten verschlissene und überalterte Zähler durch den Vermieter längst auf seine Kosten ausgetauscht werden müssen. Aber nichts ist da erledigt worden. Deshalb war die EWA gezwungen, diese Hausstromzähler abzuklemmen.

Für einige Familien bedeutet das, dass sie seit Monaten auch keine Deckenbeleuchtung in ihren Wohnräumen haben - die war vor Jahrzehnten offenbar falsch an den Hausstromzähler angeschlossen worden. Nun ist es dunkel bei diesen Mietern. In der Wohnung, wie in den Hausfluren und Kellern.