Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der A4 bei Schmölln sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, fuhr am Dienstagmittag ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg ungebremst auf einen Schilderwagen auf.

Der 64-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte den Schilderwagen in einer Tagesbaustelle übersehen und war in diesen gekracht. Dabei wurde der Fahrer selbst, sowie der Fahrer des Schilderwagens und zwei weitere Personen im Baustellenbereich verletzt, so die Autobahnpolizei. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Der Sachschaden wird derzeit auf 70.000 Euro geschätzt.