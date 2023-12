Unfälle und liegengebliebene Lkws: Schnee und Eis behindern Verkehr im Thüringen

Schnee- und Eisglätte behindern am Dienstagmorgen in weiten Teilen Thüringens den Verkehr . Vor allem in Südthüringen haben Auto- und Lkw-Fahrer mit nicht geräumten Straßen zu kämpfen.

So stehen derzeit im Landkreis Sonneberg zahlreiche Lkw wegen Straßenglätte unter anderem in Scheibe-Alsbach und auf der B89 bei Schalkau quer. Auch auf der B19 zwischen Etterwinden und Gumpelstadt blockieren Laster die Straße. Zwischen Grümpen und Schalkau blieb ein Lkw liegen.

Auch in Westthüringen gibt es Behinderungen. Auf der B19 zwischen Eisenach und Bad Salzungen hängen zahlreiche Lkws fest. Eisregen hat hier am Dienstagmorgen die Straßen spiegelglatt werden lassen. Im Eichsfeld gibt es Schneeverwehrungen. Ähnlich ist die Situation auch in ganz Nordthüringen. Fahren sie bei geschlossener Schneedecke nicht mehr als 60 km/h, rät ein Polizeisprecher. Die Beamten warnen weiterhin vor Eisregen. So sind auch in Mittelthüringen Regen und Eis in den vergangenen Stunden auf Straßen und Gehwegen zu Eis gefroren.