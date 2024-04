Bei einem Verkehrsunfall in Ponitz im Altenburger Land ist am Freitag ein sieben Jahre altes Kind schwerstverletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde es in kritischem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. Wie es ihm inzwischen geht, ist nicht bekannt. Neben dem Kind wurden auch eine 31-jährige Frau und ein 61 Jahre alter Mann schwer verletzt.