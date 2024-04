Der Hubschrauber war an einem Buchen-Steilhang zum Fällen von durch Trockenheit geschädigte Bäume eingesetzt worden. Damit soll die darunterliegende Straße geschützt werden, weil in der Vergangenheit schon mehrere Buchen vom Hang auf die stark befahrene Straße zwischen Steinach und Sonneberg gestürzt waren. Ein Teil der gefällten Bäume soll aus Gründen des Naturschutzes wieder am Hang abgelegt werden.