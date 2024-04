Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Montagnachmittag an einem Zebrastreifen in Hildburghausen hat die Polizei den Unfallfahrer ermittelt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 63 Jahre alten Mann. Nähere Angaben machten die Beamten nicht. Weil die Ermittlungen noch liefen, seien keine weiteren Auskünfte möglich.