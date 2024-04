In Hildburghausen ist ein 83-jähriger Mann von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr in der Friedrich-Rückert-Straße. Der Lkw hatte an einem Fußgängerüberweg offenbar angehalten, um eine Frau passieren zu lassen.