Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Bodo Schackow

Landespolitik Keine Abschiebehaft in Geraer Gefängnis: Land widerspricht Gerüchten

Hauptinhalt

07. Dezember 2023, 15:23 Uhr

In der ehemaligen Justizvollzugsanstalt in Gera wird keine Abschiebehaftanstalt entstehen. Das Thüringer Innenministerium widerspricht Behauptungen des Rechtsextremisten Christian Klar. Thüringen kooperiert in Sachen Abschiebehaft seit April 2019 mit Rheinland-Pfalz.