Darstellerin Tanz

Zarina Stahnke als Königin Zoe in "Schwanensee" - Semperoper Dresden



Darstellerin Schauspiel

Anna Drexler als Krähe in "Trauer ist das Ding mit Federn" - Schauspielhaus Bochum



Darstellerin Musiktheater

Asmik Grigorian als Salome in "Salome" - Hamburgische Staatsoper



Darsteller Theater für Junges Publikum

Tobias Weishaupt in "Mein ziemlich seltsamer Freund Walter" - Theater Altenburg Gera



Inszenierung Tanz

Imre und Marne van Opstal für "Voodoo Waltz" - Schauspielhaus Bochum



Inszenierung Schauspiel

Joanna Lewicka für "Antigone" - Theater Plauen­Zwickau



Inszenierung Musiktheater

Ingo Kerkhof für "Fin de Partie (Endspiel)" - Oper Dortmund



Inszenierung Theater für Junges Publikum

Frederic Lilje für "All das Schöne" - Junges Ensemble Stuttgart



Raum

Lorenz Vetter, Signa Köstler, Tristan Kold (Raum) für "Das 13. Jahr" - Deutsches SchauSpielHaus Hamburg



Ton & Medien

Lubomir Grzelak (Musik), Maximilian Kraußmüller, Eugenijus Sabali- auskas (Lichtdesign), Jakub Lech (Videodesign), Daphne Chatzopoulos, Johanna Seggelke, Paula Tschira (Live­Kamera), Łukasz Twarkowski (Regie) für "WoW - Word on wirecard" - Münchner Kammerspiele



Kostüm

Luisa Wandschneider für "Jagdszenen" - Theater Magdeburg



Genrespringer

Bassam Ghazi, Birgit Lengers und Ensemble für "Solingen 1993" - Düsseldorfer Schauspielhaus



Preis für das Lebenswerk

Nele Hertling



Perspektivpreis der Länder

Theaterjugendclub der Theater Nordhausen / Loh-Orchester Sondershausen