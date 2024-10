Tanztheater am Puls der Zeit

Die Szene ist eine Diskothek voller exaltierter Nachtgestalten, die laut Programmheft auf Namen wie Chloe, Coco, Ding Dong, Flexy Lexy, Foxxy oder Adelheid die Geile hören und sich auch genauso benehmen. Das eingespielte DJ-Set stammt, wie der gesamte Soundtrack des Abends, von den Schweizer Musikern Hans-Peter Pfammatter und Daniel Steffen und gestattet uns zu erleben, was sich alles an überraschender Artistik von einem klassisch ausgebildeten Tänzerkörper performen lässt.

Bildrechte: Admill Kuyler

Spätesten hier muss ein zweiter Name genannt werden. Denn dieses Stück, das seine Uraufführung übrigens schon vor zwei Jahren in St. Gallen erlebte, hat Kinsun Chan zusammen mit Martin Zimmermann kreiert. Ein Choreograph, Bühnenbildner und Performer, der stark vom Zirkus beeinflusst dem Tanz einen speziellen Drive verleiht.

Ein Abend mit Fallhöhe

Doch jede Party findet mal ihr Ende, die richtig wilden meist im Katzenjammer. Und so kommt es auch hier. Respektive der Mann mit dem Hammer betritt die Bühne und schlägt die Pfosten der hydraulisch hochgefahrenen Tanzfläche weg. Die verwandelt sich daraufhin in eine riesige, instabile Scheibe, die in die riskantesten Schieflagen gebracht werden kann.

Bildrechte: Admill Kuyler

Die Disco-Gesellschaft rutscht peu à peu in den individuellen Abgrund. Nur eine wild italienisch ins Telefonino plappernde Schöne der Nacht bleibt übrig und wird von einer Horde schwarzer Hoodie-Träger, die nun diese ins Rutschen geratene Welt erobert, faktisch aufgesaugt.

Der Sound wird bedrohlich, der Tanz dystopisch. Da läuft was aus dem Ruder. Menschgetier robbt über den Boden. Ein schwarzer Block firmiert sich und marschiert. Die Anarchie schwenkt ihre Fahne.

Und die alte Hexe, die den Abend und sein jugendlich übermütiges Treiben bislang mit schulterzuckendem Wohlwollen begleitete, schaut aus einer Luke und schwenkt ein weißes Fähnchen. Holt sich später ein Mikrofon und singt mit schrillem Diskant "Wonderful World", diese große Hymne auf die Menschlichkeit, dieses Lied über eine Normalität, die wir uns alle wünschen.

Apokalypse mit Happy End

Doch auf der Bühne wird es erstmal noch schlimmer. Wir erleben einen Totentanz von Menschen und reglosen Puppen, die schließlich in einem großen Haufen lebloser Körper aufgetürmt zusammenliegen und wie in einer von Hieronymus Bosch entworfenen Apokalypse von der Bühne getragen werden. Die sich plötzlich in einen riesigen quadratischen Tisch verwandelt. Zu so einem, an dem die Mächtigen dieser Welt hoffentlich bald über das Ende des unsäglichen Kriegs der Russen in der Ukraine verhandeln werden. Doch das ist nur ein kurzer Moment und vielleicht ja auch nur meine Interpretation.

Bildrechte: Admill Kuyler

Auf der Tanzbühne klettern die in ihren schwarzen Hoodies vermummten Gestalten auf diesen Tisch. Erobern sich gleichsam ihre Welt zurück. Kommen zögerlich zueinander, ziehen sich die Kapuzen herunter. Entledigen sich der Hoodies und erkennen sich in ihrer Nacktheit wieder als Menschen. Tanzen so umarmt friedlich ins Bühnendunkel.