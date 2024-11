Das Stück "EUdaimonía" hatte am 15. November Premiere und ist eine Uraufführung, die das Theater Plauen-Zwickau in Auftrag gegeben hat. Die Autorin und Regisseurin, Tamó Gvenetadze, die 1993 in Georgien geboren ist, kam mit 18 Jahren nach Deutschland, hat in München Theaterwissenschaft studiert und arbeitet als Autorin und Regisseurin.

Entstanden ist "EUdaimonía" als eines von vier Stücken im Rahmen des Theaterprojektes "Inside Outside Europe" für das Europäische Kulturhauptstadtjahr Chemnitz 2025. Weitere Inszenierungen wird es in Chemnitz und Annaberg-Buchholz geben. Die Theaterreihe stellt die Frage, wer in Europa dazugehört, und wer draußen bleibt. Am 12. April 2025 werden alle vier von den jeweiligen Theatern beauftragten Uraufführungen hintereinander in Chemnitz aufgeführt.

Ankommen im Vogtland

"EUdaimonía" ist ein Drei-Personen Stück, ein Kammerspiel, in dem es darum geht, wie georgische Migrantinnen und Migranten an der Deutschen Bürokratie scheitern. Die Hauptrolle ist die Ärztin Dea, die schon länger in einer Klinik im Vogtland arbeitet, sich aber nicht willkommen fühlt. Dazu kommt ein junger Mann namens Erekle, der neu in Plauen ist und ein Visum für seinen Arbeitsvertrag braucht. Bildrechte: André Leischner, Theater Plauen-Zwickau

Dea und Erekle sind auch Kurzformen der Namen Medea und Herakles. Hier kommen zwei mythische Figuren aus der griechischen Antike ins Spiel. Mythisch bzw. allegorisch ist auch die dritte Figur, die "Die Bürokratie" heißt und hier für die Ausländerbehörde steht.

In den Fängen der deutschen Bürokratie

In der Ausländerbehörde spielt auch gleich die erste Szene. Dea will eingebürgert werden. Sie hat sich vor zehn Jahren in einen Deutschen verliebt, ist ihm in seine Heimat gefolgt und hat ihn geheiratet. Bei der Einbürgerung hat sie jetzt aber Probleme und ist de facto staatenlos.

Erekle ist zum ersten Mal in der Behörde. Er arbeitet in seinen Semesterferien bei McDonald’s. Jetzt möchte er in Plauen bleiben und will auf der Behörde sein Visum verlängern. Aber das alles geht mit der deutschen Bürokratie nicht so einfach. Immer fehlt noch ein Antrag oder ein Dokument. Dea und Erekle haben letztendlich keinen Erfolg.

Bildrechte: André Leischner, Theater Plauen-Zwickau

Bezug zur griechischen Mythologie

Im Laufe des Stückes kommt die griechische Mythologie ins Spiel. Einmal ist es der Medea-Mythos, der aktualisiert und überschrieben wird. (Me)Dea folgt ihrem Mann Jonas nach Deutschland, bricht mit ihrer georgischen Familie, hat zwei Fehlgeburten und auch sonst kein Glück. Jonas betrügt sie seit Jahren. Am Ende bringt Dea die deutsche Bürokratie um und macht sich auf einen neuen Weg.