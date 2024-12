Schon am Sonntag hatten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gera-Mitte angekündigt, ihre Aufwandsentschädigung für den Monat Dezember spenden zu wollen. Das Geld soll an die Familie des Jungen gehen. Der Junge sei Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr und daher "einer von uns" gewesen, sagte Kortus. Der Feuerwehrverband Niedersachsen hatte zuvor zu der Spendenaktion zugunsten der Eltern aufgerufen.

Am Freitagabend war der mutmaßliche Täter Taleb A. mit einem Auto über einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerast. Bei dem Anschlag kamen neben dem Jungen vier Frauen im Alter von 45 bis 75 Jahren ums Leben. Laut Staatsanwaltschaft sind inzwischen mehr als 200 Verletzte bekannt. Das Motiv des Mannes ist noch nicht klar. Interviews und Onlineaktivitäten zeichnen von A. jedoch das Bild eines Mannes, der den Islam ablehnt und mit der AfD sympathisiert. Der Mann aus Saudi-Arabien war Arzt in Bernburg. Nach Informationen der Nachrichtenagentur "dpa" bezeichnet sich der 50-Jährige, der seit 2006 in Deutschland lebt, selbst als Ex-Muslim. Er sitzt in Untersuchungshaft.