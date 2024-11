Konjunkturumfrage Dramatische Entwicklung in der Ostthüringer Wirtschaft

Viel Handarbeit gibt es in der Fertigung bei Schmeissner Sicherheitstechnik in Hermsdorf. Hier montieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Beispiel Sensoren und Einbruchmelder für die Bauindustrie. Fensterhersteller sind wichtige Kunden. Doch in der letzten Zeit ist die Zahl der Aufträge spürbar zurückgegangen.

"Wir haben bisher nie Probleme gehabt", sagt Geschäftsführer Uwe Schmeißner. "Doch jetzt mussten wir auch reagieren und uns an das neue Umfeld anpassen." Nicht nur in Hermsdorf, sondern in ganz Ostthüringen läuft es schlecht in der Wirtschaft. Laut der aktuellen Herbst-Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer in Gera klagt fast die Hälfte der Unternehmen über weniger Aufträge. Nur neun Prozent melden ein gestiegenes Volumen.

Damit verschlechtert sich die Geschäftslage zum fünften Mal in Folge. Besonders kritisch ist die Lage in der Industrie, etwa in Metallbetrieben und bei Automobilzulieferern. Als Risikofaktoren werden zum Beispiel die Arbeitskosten, Energiepreise und die Rohstoffpreise genannt. Über 70 Prozent der Unternehmen sehen allerdings die aktuelle Wirtschaftspolitik als größtes Risiko für die Konjunktur an.

In den fünf Landkreisen in Ostthüringen und den beiden kreisfreien Städten Gera und Jena wird die aktuelle Lage unterschiedlich bewertet. Während Gera und der Landkreis Greiz etwas positiver in die Zukunft schauen, tritt die Konjunktur im Altenburger Land auf der Stelle. In den Landkreisen Saale-Orla, Saale-Holzland und Saalfeld-Rudolstadt zeigt sich dagegen ein negatives Bild. Und auch in der Wachstumslokomotive Jena hat sich die Stimmung in der Wirtschaft merklich abgekühlt. Hier rechnen knapp 30 Prozent der Betriebe mit einer schlechteren Geschäftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten.

Die negativen Aussichten haben auch Folgen für die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen. Etwa die Hälfte der Firmen planen weniger oder keine Investitionen. Andere wollen nur Ersatzanschaffungen bei Maschinen und Technik tätigen.

Die IHK Ostthüringen hofft wegen der alarmierenden Zahlen auf eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik. "Das ist inzwischen ein strukturelles Problem", sagt Weinert. "Es müssen dringend wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden." Die Kammer fordert Reformen und eine Entlastung bei Bürokratie, schnellere Genehmigungsverfahren, Investitionsanreize und niedrigere Energiepreise nicht nur für energieintensive Unternehmen.

Dabei steht Ostthüringen im Landesvergleich noch gut da. Nach MDR-Informationen erreicht der Osten des Freistaates beim IHK-Konjunkturklimaindikator 83,6 von 200 möglichen Punkten. Im Gebiet der IHK Mittel- und Nordthüringen liegt der Wert bei 73,6 Punkten, in Südthüringen nur bei 62,5 Punkten.

Im ersten Halbjahr 2024 verbuchte Thüringen mit minus 1,2 Prozent den zweitstärksten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts - nur wenig besser als Baden-Württemberg. Und hinter den Statistiken stehen die Schicksale vieler klein- und mittlerer Unternehmen.