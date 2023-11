Bildrechte: IMAGO / allOver-MEV

Vor- und Nachteile Immobilie verkaufen, verschenken oder vererben: Was Sie unbedingt wissen sollten

30. November 2023, 12:00 Uhr

Immobilien kosten zu Lebzeiten meist sehr viel Geld, egal ob Haus oder Wohnung. Wenn sie vererbt werden, fallen teils hohe Steuern an. Ist es deshalb sinnvoll, die Immobilie zu Lebzeiten zu verschenken? Ist ein Immobilienteilverkauf eine gute Idee, um schnell an Geld zu kommen? Oder ist doch das klassische Vererben die beste Variante? Gilbert Häfner, ehemaliger Präsident des Oberlandesgerichts in Dresden, hat die Vor- und Nachteile aller Varianten aufgelistet.