In einem Revisionsverfahren zum "Jungsturm"-Prozess ist der Angeklagte erneut zu einer Jugendstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Gera habe es als erwiesen angesehen, dass der Mann unter anderem Mitglied in einer kriminellen Vereinigung gewesen sei und sich zudem verschiedener Körperverletzungen schuldig gemacht habe, sagte ein Gerichtssprecher.

Das Landgericht hatte es in seinem Urteil aus dem Jahr 2021 als erwiesen angesehen, dass sich die vier Angeklagten in wechselnder Besetzung zu Schlägereien mit anderen Hooligan-Gruppen getroffen und Fans des FC Carl Zeiss Jena überfallen hatten, etwa 2018 und 2019 an den Bahnhöfen in Saalfeld und Gotha. Viele Anhänger der aktiven Jenaer Fanszene gelten als eher links eingestellt.