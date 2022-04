"Knockout 51": Schießtraining und Kampfsport

Eine dieser Gruppen ist "Knockout 51", die die gewaltorientierte und kampfsportaffine junge Eisenacher Neonazi-Szene bündelt. Ihre Mitglieder trainieren im "Flieder Volkshaus" für den Straßenkampf und pflegen seit Jahren beste Kontakte in die bundesweite Neonazi-Kampfsportszene wie in das Netzwerk "Kampf der Nibelungen", der als kriminellen Vereinigung eingestufte Neonazi-Hooligan-Gruppe "Jungsturm". Zudem nahmen die Mitglieder laut der Rechercheplattform "Exif" auch am konspirativen Kampfsportturnier "Tiwaz" teil.

Auf Fotos eines konspirativen Treffens im "Flieder Volkshaus" vom Januar 2022, die die "antifaschistische" Rechercheplattform "exif" auf Twitter veröffentlichte, ist Bastian A. zu sehen, der den Arm zum Hitlergruß hebt. A. gehört zum engsten Kreis von "Knockout 51". Die "antifaschistische" Rechercheplattform "exif" veröffentliche auf Twitter Gruppenfotos eines Treffens mehrerer einschlägig bekannter Neonazikader im so genannten "Flieder Volkshaus". Bildrechte: Twitter

Wie militant A. offenbar ist, unterstreicht auch ein weiteres Foto aus den sozialen Netzwerken vom Januar 2021, das MDR THÜRINGEN vorliegt. Es soll Bastian A. mit einem Maschinengewehr an einem Schießstand in Tschechien zeigen. Das Foto soll der Rechtsextremist selbst mit der rassistischen Parole: "Mein Finger am Trigger im Visier ein N…" kommentiert haben. Er soll zu den am Morgen festgenommenen Beschuldigten gehören.

"Kneipenwirt und Terror-Symphatisant": Der Fall Leon R.

Wie gewaltbereit "Knockout 51" tatsächlich ist, und dass die Gruppe nicht nur bundesweit, sondern auch international in militante Kreise vernetzt ist, zeigt auch die Führungsfigur Leon R. R. gilt als die zentrale Figur und Netzwerker der Eisenacher Neonazi-Szene und als treibende Kraft hinter den bundesweiten und internationalen Kontakten. Die Eisenacher Kneipe "Bull's Eye" ist Treffpunkt der dortigen Neonazi-Szene. Bildrechte: dpa