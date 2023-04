Was ist ein parlamentarischer Staatssekretär? Staatssekretär/in ist der ranghöchste Beamte in einem Ministerium. Über ihn steht nur der/die Minister/in. Der Staatssekretär vertritt vertritt den Minister bei wichtigen Aufgaben innerhalb des Ministeriums. Wenn der Minister abwesend ist, hat die Staatssekretärin ein Weisungsrecht gegenüber den anderen Mitarbeitern.



Neben dem Staatssekretär, der Beamter ist, gibt es den oder die sogenannten Parlamentarischen Staatssekretär/in. Sie oder er ist kein Beamter, sondern Mitglied des Bundestages, also Abgeordneter. Die Aufgabe ist es, den Minister bei der Führung eines Ministeriums zu unterstützen. Außerdem kann er den Minister bei Erklärungen vor dem Bundestag oder dem Bundesrat vertreten.



Scheidet der Minister aus dem Amt, muss automatisch auch der Parlamentarische Staatssekretär das Ministerium verlassen. Der beamtete Staatssekretär muss das nicht.



Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung