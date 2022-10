Im Großen Saal des Kultur- und Kongresszentrums Gera stellen die Mitarbeiter lange Stuhlreihen auf. Vorbereitungen für das Konzert von Max Raabe und seinem Palastorchester am Freitag. Das Konzert ist ausverkauft. Eigentlich ganz normale Arbeiten vor einer Veranstaltung. Doch die Show stand auf der Kippe, seit am 3. Oktober ein brennendes Relais in der Trafostation des KuK für einen Stromausfall sorgte.