Landgericht Gera Prozess um versuchten Mord an Großmutter: Angeklagter Enkel freigesprochen

Vor sieben Jahren starb eine Seniorin in Zeulenroda im Kreis Greiz an einer tödlichen Dosis Antidepressiva. In der Wohnung der Frau wurde zudem ein Feuer gelegt. Ihr Enkel stad wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung vor Gericht. Am Freitag wurde das Urteil gefällt.