Die bettlägerige und pflegebedürftige Frau habe nachweislich eine tödliche Dosis in ihrem Kreislauf gehabt, sagte der Staatsanwalt am ersten Prozesstag. Im Anschluss an die verabreichte Überdosis soll der zur Tatzeit 29-Jährige versucht haben, die gemeinsame Wohnung mit einem Brandbeschleuniger in Brand zu setzen. So habe er den Tod der Großmutter vortäuschen wollen, hieß es in der Anklage.

Großeinsatz in Niederböhmersdorf im Jahr 2015: Laut Anklage soll der Angeklagte die Feuerwehr gerufen und die Rettung der Oma vorgetäuscht haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK