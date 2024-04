Nach Ermittlungen wegen einer illegalen Hanfplantage in Greiz sind gegen sieben Männer Haftbefehle erlassen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, werden die Verdächtigen im Alter von 19 bis 36 Jahren in Gefängnisse überführt. Laut einer früheren Mitteilung wird ihnen der gewerbsmäßige illegale Anbau beziehungsweise Handel mit Cannabis vorgeworfen.