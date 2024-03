Schulausbau Viel Platz zum Lernen und Leben in der Förderschule Weida

Für Therapeutin Auge ist die Arbeit an der "Schule an der Weida" (Landkreis Greiz) ein Hauptgewinn. Insbesondere, seit in den vergangenen Monaten die oberste Etage des Gebäudes komplett nutzbar gemacht wurde und sie noch mehr Platz hat. "Das ist Luxus, das ist ein Paradies. Ich bin ja schon etwas älter und habe in vielen Einrichtungen gearbeitet, aber sowas gibt's nicht noch einmal", erzählt Auge mit strahlenden Augen, während sie Eric in Bauchlage bugsiert.