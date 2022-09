"Ziiiiiieh!" André Franke feuert seine Schützlinge beim Weitsprung an - und Lukas schafft sogar die Vier-Meter-Marke. Franke ist Schulleiter der Förderschule "An der Weida" in der gleichnamigen Stadt und damit Gastgeber des Sportfestes für neun Förderschulen aus Ostthüringen. Wobei nur noch sieben übriggeblieben sind: Zwei haben am Morgen abgesagt, Lehrer sind erkrankt. Und wie an so vielen Schulen im Land kann so ein Ausfall nicht kompensiert werden.