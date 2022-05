Sorge vor dem Statusverlust in Berga

Ein neuer Partner muss her. Nachdem in der Vergangenheit Gespräche mit Berga schon scheiterten, sind dieses Mal die Voraussetzungen andere. Denn Berga gehen die Einwohner verloren, es benötigt dringend einen Partner. Dem Städtchen droht, was Wünschendorf schon passiert ist: In drei, vier Jahren hat Berga weniger als 3.000 Einwohner, aktuell sind es gerade mal 3.224. Damit geht bald der Status als Grundzentrum verloren. "Wer kein Grundzentrum ist, ist für das Land Thüringen im Grunde nicht existent", erklärt Wünschendorfs Bürgermeister Geelhaar die Misere.

Hauptamtlicher Bürgermeister, eigene Verwaltung, mehr Geld vom Land plus Hochzeitsprämie, eigene Schulen und Kindergärten, die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen, mehr Arztpraxen und Einkaufsmöglichkeiten - all das steht einem Grundzentrum zu. Genau wie mehr Entscheidungsbefugnis in Gremien. Wünschendorf hat aktuell 2.755 Bewohner. Der ehrenamtliche Bürgermeister Geelhaar hat damit fast so viele Schäfchen zu hüten wie sein hauptamtlicher Kollege Peter Beyer in Berga - nur eben im "Nebenjob" nach Feierabend. Das Elstertal bei Berga. Bildrechte: MDR / Heike Neuhaus

Zukunftssicher im Elstertal?