Kreis Greiz Kommunalaufsicht will Haushalt von Zeulenroda-Triebes nicht genehmigen

05. März 2024, 14:59 Uhr

Die Stadt Zeulenroda-Triebes will in ihrem neuen Haushalt die Sanierung des Freizeitbades Waikiki und der Stadthalle sicherstellen. Doch an dem Entwurf der Stadt gibt es Kritik von der Kommunalaufsicht. Die Behörde will den Haushalt so nicht genehmigen.