Hinweise Der Bahnhof Wünschendorf/Elster liegt an der Bahnstrecke zwischen Gera und Greiz. Die Regionalzüge verkehren auch am Wochenende stündlich.



Gastronomie: Hungrige Märchenfans können sich direkt am Eingang stärken (Montag und Dienstag geschlossen). Zwischen Bahnhof und Märchenwald gibt es einige Bäcker und einen Supermarkt - wer picknicken möchte, kann das ebenfalls am Eingang zum Märchenwald auf zahlreichen überdachten Sitzmöglichkeiten tun.



Achtung: Die Wasserspiele liegen meist neben dem Hauptweg und sind über kleine Trampelpfade zu erreichen. Wer nicht ganz so sicher zu Fuß ist, kann sich so manches Wasserspiel nur aus ein paar Metern Entfernung ansehen. Darüber hinaus freuen sich die fleißigen Waldwichtel, wenn die Wasserspiele nicht berührt werden.



Für Radfahrer: Der Wünschendorfer Märchenwald liegt am Elster-Radweg, der von Tschechien über Greiz, Gera und Leipzig bis zur Mündung in die Saale bei Halle führt. Über den Saale-Radweg und entlang der Elbe geht es bis nach Hamburg. Von der Elster an die Alster.