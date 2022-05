Seit 2020 spielt Wünschendorf mit dem Gedanken, aus der VG auszutreten. Das Fass zum Überlaufen brachte wohl ein Neubau am Verwaltungsnebensitz in Seelingstädt und der Auszug der Verwaltungsmitarbeiter aus dem Wünschendorfer Rathaus in die leerstehenden Räume der ehemaligen Sparkasse. So erklärten es Geelhaar und Vertreter des Gemeinderates bei drei Einwohnerversammlungen Mitte Mai.