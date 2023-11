Nach dem Brand im Rittergut Endschütz im Landkreis Greiz Anfang Oktober sichern Zimmerer derzeit provisorisch das zerstörte Dach. Laut Eigentümerin Susann Schmidt sollen vorerst Planen verhindern, dass Regen und Schnee in das Gebäude gelangen. Zudem würden marode Ziegel vorsichtshalber entfernt. Nur so könne der geplante Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende ermöglicht werden.