Axel Happe lernte Geißen kennen, weil sein Unternehmen beim Bau der Gleichstromleitung Südostlink auch dort Starkstromkabel in den Boden bringen will. Wenn alle Genehmigungen dafür erteilt sind, dann soll nichts mehr die Arbeiten ausbremsen.

Und deshalb erfolgt jetzt, während die Antragsverfahren noch laufen, schon das, was später nicht mehr aufhalten soll: Die archäologische Erkundung des Trassenlaufes. Als die vor zehn Monaten begann, da ahnten auch erfahrene Archäologen nicht, was Geißen offenbaren würde.

Schülers Kollege Andreas Hummel hat ein Blatt, auf dem kartiert ist, was erstaunlich erscheint: Da ist eine Geländekante sichtbar, die auch heute in der Natur zu sehen ist. Es scheint ein Graben gewesen zu sein. Und folglich war das ein feuchter Boden. Dort würde eigentlich niemand ein Haus gebaut haben.

Andreas Hummel sagt: "Das ist ungewöhnlich. Wenn man ein normales Wohnhaus baut, macht man das eigentlich an einer anderen Stelle. Das heißt: Wir gehen davon aus, dass es hier vielleicht eine handwerkliche, wirtschaftliche Nutzung in irgendeiner Form gab."

Dazu passt, was Tim Schüler zeigt und erklärt: Das wuchtigste Einzelfundstück in Geißen hat über 40 Zentimeter Durchmesser. Es ist ein Teil eines Mahlapparates und hat unter anderem eine Art Auslaufloch. "Wir reden jetzt von einer Ölmühle. Eben weil hier so eine Abflussöffnung ist. Das heißt, hier ist also das flüssige Produkt dann abgeflossen."

Aber wie lässt sich so eine Vermutung bestätigen? Die Archäologen haben den steinernen Fund angebohrt. Haben eine Probe entnommen und in ein Labor nach Berlin geschickt. Denn mit den modernen Untersuchungsmethoden heute kann sogar festgestellt werden, was in dem Mahlapparat zerkleinert wurde. Im besten Falle könnten sie in Kürze sagen, welche Früchte im Mittelalter bei Geißen angebaut worden sind, sagt Schüler.