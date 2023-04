Prokuristin Kusturica sieht das anders: "Die Mitarbeiter haben eine Mitwirkungspflicht und müssen sich an anderer Stelle bewerben." Ihr Kollege Roßkopp ergänzt: "Dass etwas Lebenszeit für die Fahrtzeit drauf kommt, ist eben so." Man habe außerdem endlos herum telefoniert und den Mitarbeitern zahllose Jobangebote weitergeleitet: sowohl für Bäder in Jena, Bad Lobenstein oder Hof als auch für Unternehmen in der Region.

"Das ist eine Lüge", sagen die Mitarbeiter. Stellenangebote aus der Stadt Zeulenroda wie für die Touristinfo oder als "Politesse" seien ihnen nie unterbreitet worden. Und als Koch oder Bademeister in der Buchhaltung, da fehlten ihnen die nötigen Qualifikationen. Aus privaten Gründen könnten einige auch nicht pendeln.

In einem Schreiben im Dezember 2022 hatten die Prokuristen den Mitarbeitern noch mitgeteilt: "Sollten weder Sie noch wir bis Ende Februar 2023 keine zumutbare Tätigkeit gefunden haben, ändert sich zunächst nichts am Bestand Ihres derzeitigen Arbeitsvertrages. Wir werden dann weiter nach passenden Tätigkeiten suchen." (Der Schreibfehler ist im Originalschreiben vorhanden.)

Nils Hammerschmidt ist Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes. Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Von der Arbeitsagentur bekommen die Waikiki-Mitarbeiter aktuell kein Geld. Dabei hatte Bürgermeister Nils Hammerschmidt MDR THÜRINGEN kurz nach Ostern mitgeteilt: "Alle Mitarbeiter [die sich arbeitsuchend gemeldet haben], sind über die Agentur versichert und werden bei der Suche eines Arbeitsplatzes für die Dauer der Baumaßnahme unterstützt."

Zuletzt fehlten der Agentur nach Informationen von MDR THÜRINGEN noch Unterlagen aus dem Spaßbad. Die seien nachgereicht worden, sagt Kosturica. Und in einem Fall wurde auch schon Geld gezahlt. "Das ist ein Kollege, der in Sachsen wohnt und ein besonderer Härtefall ist", relativiert ein Waikiki-Mitarbeiter. In Thüringen ist der Geldhahn zu. Die Arbeitsagentur will sich wegen des schwebenden Verfahrens nicht zu den Waikiki-Mitarbeitern äußern.

Markus Hofmann ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat von Zeulenroda-Triebes. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die ersten Termine am Arbeitsgericht sind bereits gelaufen. Mit Entscheidungen ist nicht vor November oder Dezember zu rechnen. Und wenn die Stadtwerke GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Zeulenroda-Triebes und Betreiberin des Waikiki, dann die Gehälter inklusive aller Abgaben nachzahlen muss? "Das ist eingeplant", sagt die Prokuristin. Immerhin einige Gehälter hätte man sich dann doch gespart, denn manch Waikiki-Mitarbeiter hat bereits einen neuen Job angenommen - samt Rückkehrgarantie ins Waikiki.

Mit Episoden wie dieser um die Mitarbeiter oder auch dem anhaltenden Gerücht um eine mögliche Insolvenz rückt das Spaßbad immer wieder ins Rampenlicht. Und brachte bei der AfD das Fass zum Überlaufen. Die Partei reichte vor Ostern einen Abwahlantrag gegen Bürgermeister Nils Hammerschmidt ein.

Dabei werden die Alleingänge des Bürgermeisters im Zusammenhang mit der Finanzierung des Waikikis kritisiert. Auch eine mögliche Insolvenz steht im Raum. "Die Kommunikation, die Zusammenarbeit sind gestört", sagt Fraktionschef Heiko Hammer. Am Donnerstag sollen die Stadträte über den Abwahlantrag sprechen, bevor nach Thüringer Kommunalordnung in zwei bis drei Wochen eine Abstimmung darüber stattfinden wird. Für eine Zwei-Drittel-Mehrheit dürfte es dann eng werden. Hammer vermutet, dass neben den Stadträten der AfD nur die CDU und ein Parteiloser zustimmen werden.

Tag und Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstagabend stoßen einigen Stadtratsmitgliedern sauer auf. Ungewöhnlich ist, dass der Stadtrat an einem Donnerstag tagt - normalerweise ist Mittwoch Sitzungstag. Und CDU-Fraktionschef Markus Hofmann findet es "frech, dass der Haushalt unverändert vorgelegt wird. Und zwar solange, bis das Ergebnis passt. Das widerspricht meinem Demokratieverständnis." So stimmte bei der letzten Abstimmung neben der AfD die CDU wegen der Ungereimtheiten ums Waikiki gegen den Haushalt.

Von den Christdemokraten werden aber einige fehlen. Denn am Donnerstag finden zeitgleich zur Stadtratssitzung eine Sitzung des CDU-Kreisverbandes und die Jahresversammlung des Gewerbeverbandes statt. Der Vorsitzende des Gewerbeverbandes, Sandro Kirst (CDU), ist noch immer sprachlos.