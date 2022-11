Der Förderverein hatte um eine Aufnahme in die Sportstättenförderung gebeten, da sich das idyllisch gelegene Waldbad mit seiner 50-Meter-Bahn in den vergangenen Jahren zunehmend als Schwimmlernstätte etabliert hatte. Allein in diesem Sommer wurden demnach 60 Schwimmabzeichen durch ehrenamtliche Rettungsschwimmer abgenommen. Da mit dem Freizeitbad Waikiki in Zeulenroda und dem Schwimmbad im sächsischen Reichenbach zwei Schwimmbäder schließen und die Halle in Greiz bereits ausgelastet ist, rechnet der Verein im kommenden Sommer mit noch mehr Schwimmanfängern.