In dem Gebiet hätten sich alte, strukturreiche Laubmischwälder für Raufußkauz, Schwarzstorch und Sperlingskauz entwickeln sollen. Ziel sei es gewesen, in den kommenden Jahrzehnten etwa 393 Hektar Nadelholzbestände langsam in naturnahe Wälder mit Buchen, Fichten und Tannen umzubauen.

"Was wir gerade bei Ruppersdorf erleben, wirft die natürliche Waldentwicklung um Jahrzehnte zurück. Anstatt die Flächen vollständig zu räumen, hätte es bessere Alternativen gegeben", hieß es. Schattengebendes stehendes und liegendes Totholz in der Fläche zu belassen, hätte vielen Tieren und der kommenden Baumgeneration einen "dringend notwendigen Schutz zum Überleben" geboten, so der Nabu. Stattdessen sei der Wald in seinen verwundbarsten Zustand versetzt worden.