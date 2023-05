Hilfsaktion 24 Menschen müssen nach Großbrand umziehen: Spendenaktion in Zeulenroda-Triebes

24 Bewohner müssen nach einem Großbrand in mehreren Häusern in Zeulenroda-Triebes umziehen. Für sie wurden bisher 3.000 Euro gesammelt. Beim Brand in der Thüringer Stadt entstand ein Schaden von einer halben Million Euro.