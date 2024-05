Auf der A4 ist auf Höhe Jena-Lobeda ein Mann bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Der 59-Jährige kam am Freitagabend nach Angaben der Polizei mit seinem Auto auf regennasser Fahrbahn ins Schlittern und prallte gegen eine Leitplanke. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Am Sportwagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von 110.000 Euro. Andere Fahrzeuge waren nicht am Unfall beteiligt. Die rechte Fahrspur war in Richtung Dresden zeitweise gesperrt.