Nach der Geldautomaten-Sprengung in Friedrichroda (Kreis Gotha) bleibt die Sparkassenfiliale vorrausichtlich bis Jahresende geschlossen. Wie die Bank mitteilte, sind an dem Gebäude und der Technik erhebliche Schäden entstanden. Um sie zu beseitigen und neue Technik zu beschaffen, brauche es einige Zeit.

Den Angaben nach stehen in der Zwischenzeit in Friedrichroda keine Geldautomaten der Sparkasse zur Verfügung. Die nächsten Automaten gibt es in Waltershausen, Bad Tabarz und Georgenthal. Zudem gebe es die Möglichkeit, Bargeld in begrenzter Höhe in den örtlichen Supermärkten abzuheben.