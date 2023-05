Der Polizeieinsatz am Jena Uniklinikum ist am Dienstagabend beendet worden. Nachdem die Polizei einige Klinikgebäude geräumt und intensiv mit Sprengstoffspürhunden abgesucht hatte, wurde nun Entwarnung gegeben. Verdächtige Gegenstände wie ein herrenloser Koffer seien von Spezialisten als harmlos identifiziert worden.

Am Mittag war im Uniklinikum ein Brief mit einer Bombendrohung an eine Ärztin übergeben worden. Darin war angekündigt, dass 45 Minuten später mehrere Sprengkörper explodieren sollten. Die Polizei durchsuchte deshalb die Gebäude des Klinikums.