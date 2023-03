Familienlotsen in Jena Babys und der Alltag: Projekt hilft bei schwierigem Start ins neue Leben

Selig schlummert der kleine Kuno in seinem Bettchen. Erst vor einer Woche im Uniklinikum Jena geboren und schon der ganze Stolz von Mama Nicole Stein und deren Mann. Kuno wird es gut haben, hat Mama und Papa, die sich liebevoll um ihn kümmern werden. Doch ganz so idyllisch wie bei Nicole Stein aus Kahla ist der Alltag mit einem Baby nicht in jeder Familie. Dennoch müssen sich werdende Eltern aus Jena und Umgebung nicht alleine fühlen, ein neues Projekt soll sie bei Problemen unterstützen.