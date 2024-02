Am 14. Februar ist Valentinstag. Während die Herzen bei den einen höherschlagen, haben andere vielleicht gerade negative Emotionen zu bewältigen oder leiden sogar körperlich unter dem "Broken-Heart-Syndrom".

Es ist eine echte Gefahr fürs Herz und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, weiß Prof. Dr. Paul Christian Schulze, Direktor der Klinik für Innere Medizin I des Universitätsklinikums Jena. "Ein 'Broken-Heart-Syndrom' kommt aus heiterem Himmel. Starke emotionale Erlebnisse können es auslösen. In manchen Fällen reicht schon schlimmer Liebeskummer."

Eine wahre Flut an Stresshormonen schränkt dann die Herzfunktion ein, so der Kardiologe. Frauen sind häufiger betroffen als Männer, warum, ist noch nicht bekannt. Das Tückische ist laut Schulze, dass das Muskelgewebe, die Reizleitung und die Blutgefäße ganz normal wirken, aber die Funktion dennoch gestört ist.

Mediziner nennen das "Broken-Heart-Syndrom" auch Stress-Kardiomyopathie oder Takotsubo-Syndrom. Takotsubo kommt aus dem Japanischen und bedeutet übersetzt "Tintenfisch-Falle". Die Erkrankung wird deshalb so genannt, weil die Form des Herzens in der akuten Phase der Erkrankung an eine japanische Tintenfisch-Falle erinnert: einen runden Krug mit kurzem Hals. Symptome sind Brustenge, Herzschmerz, Atemnot und Schwindelgefühl.