In Thüringen wurden 2021 insgesamt 75.924 Patientinnen und Patienten wegen einer Krankheit des Kreislaufsystems vollstationär in einem Krankenhaus behandelt. Das waren 15,5 Prozent aller vollstationären Behandlungsfälle. Von allen gestellten Diagnosen in den Thüringer Krankenhäusern war 2021 die Herzinsuffizienz (ICD I50) mit 14.850 Aufnahmen in eine stationäre Behandlung die am häufigsten gestellte Diagnose. Betroffen waren hiervon 7.305 Frauen und 7.545 Männer. Die Hälfte dieser Patientinnen und Patienten war im Alter von 70 bis unter 85 Jahren. Wegen einer ischämischen Herzkrankheit wurden 2021 in den 44 Thüringer Krankenhäusern 14.828 Patientinnen und Patienten vollstationär behandelt. Darunter erlitten 37,6 Prozent (5.579 Fälle) einen Herzinfarkt. Von einem Herzinfarkt am häufigsten betroffen waren mit 65,7 Prozent (3.666 Fälle) Männer. Das Durchschnittsalter für einen Herzinfarkt lag bei den Thüringer Patientinnen und Patienten im Jahr 2021 bei 70,6 Jahren.



Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik