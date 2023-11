In Jena haben am Freitagabend mehr als 250 Menschen gegen das Vorgehen der Polizei demonstriert. Das sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale MDR THÜRINGEN.

Auslöser der privat angemeldeten Kundgebung auf dem Holzmarkt waren offenbar landesweite Hausdurchsuchungen am Mittwoch. Diese Razzien richteten sich gegen mutmaßliche Linksextreme, die am 1. Mai 2023 an einer Demonstration in Gera teilgenommen hatten. Dabei soll es nach Polizeiangaben zu Ausschreitungen gekommen sein. Demonstranten seien den Angaben zufolge mit Stangen, Steinen, Flaschen und Bengalos auf Polizisten losgegangen. Die Polizei hatte auch Tränengas und Schlagstöcke eingesetzt. Die Teilnehmer der Demonstration der Linken in Gera waren zuvor von der Polizei für mehrere Stunden eingekesselt worden.