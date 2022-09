Das damalige Opfer wird von Polizei und Verfassungsschutz der gewaltbereiten rechtsextremen Hooligan-Szene zugeordnet. Er soll an dem Überfall auf mehrere Jugendliche im Juli 2020 in einer Parkanlage vor der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt sowie an dem Überfall hunderter Rechtsextremer im Leipziger Stadtteil Connewitz 2016 beteiligt gewesen sein.