Die Haltung der Hochschule in Jena macht es leichter, auch für Männer. Wissenschaftliche Untersuchungen, warum ausgerechnet Jena einen höheren Väteranteil bei der Elternzeit hat, gibt es nicht. Uni-Vizepräsident Cantner erklärt es sich mit dem Wertewandel in den Familien hin zu mehr selbstverständlicher Teilhabe der Männer. Und dieser Mentalitätswechsel sei in den linksliberal-akademischen Milieus Jenas besonders ausgeprägt.