Der Jenaer Stadtrat hat am Mittwochabend den Baustopp für das geplante Parkhaus am Inselplatz aus Kostengründen bestätigt. Mehrheitlich wurde die Stadtverwaltung von den Stadträten beauftragt, nach Alternativen für die nun wegfallenden 422 Stellplätze zu suchen. So soll geprüft werden, ob am vorgesehenen Ort auf dem neuen Inselplatz-Campus ein kleineres Parkhaus mit etwa 200 Stellplätzen entstehen kann - als ein Gebäude mit Mischnutzung.