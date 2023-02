Der Technologiekonzern Jenoptik rechnet auch in diesem Jahr mit einem kräftigen Wachstum. Wegen guter Geschäfte mit der Halbleiterindustrie wird ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erwartet, wie das börsennotierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich die geopolitischen Risiken, wie zum Beispiel der Krieg in der Ukraine nicht weiter verschärfen.