Der Thüringer Technologiekonzern Jenoptik hat einen Großauftrag für die Lieferung optischer Komponenten für Fertigungsanlagen in der Halbleiterindustrie erhalten. Das Volumen der mehrjährigen Vereinbarung liege im oberen zweistelligen Millionenbereich, teilt die Jenoptik AG am Montag in Jena mit.