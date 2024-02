Drei Jahre ist das inzwischen etwa her. Heute hat das Start-up rund 100.000 Kunden, es wird ständig Nachschub produziert, jeden Tag gehen 300 bis 400 Bestellungen raus, deutschlandweit. Es hat sich was getan, freut sich Marcus Intek - der andere Geschäftsführer der jungen Firma, der "Markenbeauftragte", der visuelle Kommunikation studiert hat.

Es gibt verschiedene Methoden, wie Kaffee das Koffein entzogen wird. Die Industrie macht das meist mit Dichlormethan (DCM), erklärt Marcus Intek. Es sei schwer gewesen, jemanden zu finden, der das anders angeht. Für ihren Bio-Kaffee schwebte den beiden Firmengründern ein kanadisches Verfahren vor: Entkoffeinieren mit Wasser. Es dauert lange, ist aber gesünder, erklären sie. Sie lassen ihre Bohnen nun so in Bremen entkoffeinieren. In Jena werden sie dann geröstet. Die Kunden können zwischen Kaffee mit weniger Koffein oder ohne Koffein wählen.

Röstmeister Andreas Raab aus Jena hat für die Firmengründer experimentiert, damit der koffeinfreie Kaffee nicht wie koffeinfreier Kaffee schmeckt. Jede Kaffeesorte braucht im Trommelröster eine andere Temperatur und hat eine unterschiedliche Röstdauer. Die sogenannten Röstprofile sind unterschiedlich - hier sind es ungefähr 20 Minuten bei 200 Grad. Über einen Schlauch werden die Bohnen in den Trommelröster gesaugt, dann bekommen sie Hitze. Wenn die Zeit in der Maschine abgelaufen ist, öffnet sich eine kleine Klappe und die heißen Bohnen rauschen dampfend in einen Behälter, in dem sie abgekühlt werden. Es duftet.