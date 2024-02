Hauptdarstellerin Tilda Swinton ist Stammgast auf der Berlinale, Kult-Regisseur Jim Jarmusch hat vor elf Jahren "Only Lovers Left Alive" in Cannes vorgestellt – und mal ebenso dem Genre des Vampir-Films einen neuen Stempel aufgedrückt.



Tom Hiddleston spielt den begnadeten Musiker und genialen Erfinder Adam, ein jahrhundertealter Vampir, der zurückgezogen in seinem Haus in Detroit lebt. Seine große Liebe Eve lebt in Tanger, zieht allerdings zu ihm, als sie merkt, dass Adam in eine schwere Depression abdriftet. Als dann auch noch Eves kleine Schwester auftaucht, ist das Vampir-Chaos perfekt. Regisseur Jim Jarmusch ist in diesem Film witzig wie nie – und doch ganz bei sich selbst.