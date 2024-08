Liegt die Tageshöchsttemperatur über 30 Grad, wird in der Meteorologie von einem Hitzetag gesprochen. Dabei ist die Definition des Begriffs unabhängig vom Wettergeschehen an einem solchen Tag. Ein Hitzetag wird auch Tropentag oder heißer Tag genannt.



Als Wüstentag wird ebenfalls ein extrem heißer Tag mit einer Tageshöchsttemperatur von 35 Grad und mehr bezeichnet. Diesen Begriff verwenden die Meteorologen erst seit wenigen Jahren. Wüstentage sind zugleich auch Hitzetage.



Von Hitze sprechen wir, wenn die Lufttemperatur als ungewöhnlich hoch wahrgenommen wird. Oft wird Hitze auch mit Wärme gleichgesetzt. Physikalisch gesehen ist das aber falsch, denn Hitze ist ein Zustand, der durch eine Zustandsgröße, die Temperatur, beschrieben wird. Der Begriff Wärme hingegen ist eine Prozessgröße und beschreibt keinen Zustand, sondern eine Änderung der Temperatur. Wärme gibt physikalisch definiert die Menge an thermischer Energie an, die während eines Vorganges aufgenommen oder abgegeben wird. (Quelle: Wetterlexikon/wetteronline.de)

