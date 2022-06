Der Countdown läuft für die 30. Kulturarena Jena: Sie startet mit einer ArenaOuvertüre am Freitag- und am Samstagabend. Die Jenaer Philharmonie spielt die zwei Konzerte traditionell auf dem Festplatz in Lobeda/West, um auch das größte Wohngebiet der Stadt ins Festivalgeschehen einzubinden.

Letzte Arena-Proben der Jenaer Philharmonie - am Pult erstmals mit Markus Huber von der Thüringen Philharmonie. Bildrechte: MDR/Anke Preller

"PhilharMovie" heißt diesmal das Programm, denn es geht um Filmmusik, um große Gefühle, Zauberer, Gladiatoren, Hobbits, Piraten und schnelle Maschinen - ein Querschnitt von Werken bedeutender Filmmusiklegenden, sagt Markus Huber. Der Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach steht zum ersten Mal in Jena am Pult und hat Spaß zusammen mit den Musikern.

Das Konzert beginnt jeweils 21 Uhr, wobei es am Samstag eine Premiere gibt. Im Vorprogramm - schon ab 19.30 Uhr - spielen das Jugendsinfonieorchester und Nachwuchsensembles der Musik- und Kunstschule Jena.

Filmmusik von "Game of Thrones" bis "König der Löwen"

Unter dem Motto "Great Movie" haben auch die Nachwuchsmusiker mitreißende Filmmelodien von "Game of Thrones" über "Herr der Ringe" bis zum "König der Löwen" ausgewählt. Karten für beide Konzertabende gibt es noch an der Abendkasse. Gut 1.000 Stühle sind diesmal vor der Bühne aufgestellt, keine Gartenbänke mehr. Die Stühle seien bequemer und nummeriert, so Kristjan Schmitt, Produktionsleiter im Kulturarena-Team. Das mache es dann beim Einlass entspannter.

Recht entspannt läuft es auch beim Aufbau auf dem Platz vor dem Theaterhaus. Die Sitztribüne steht schon, an der Technik wird noch gebastelt. Der Gastronomiebereich muss wegen der benachbarten Bibliotheksbaustelle etwas kleiner ausfallen. Aber, so Schmitt, es werde definitiv Getränke- und Speiseangebote geben.

Tribüne steht - die Besucher können kommen zum Arena-Ort vor dem Theaterhaus. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Er ist froh, dass alle Ton-, Technik- und Sicherheitsfirmen, mit denen die Kulturarena zusammenarbeitet, wieder mit an Bord sind. Auch wenn alle nach wie vor Personalprobleme plagen. Viele ihrer Mitarbeiter hätten sich in den letzten beiden Jahren, als fast gar nichts mehr ging, nach neuen Jobs umgesehen. In der Veranstaltungsbranche werde Corona noch lange nachwirken, ist er sich sicher.

Theaterauftakt: Jetzt reden die Gartenzwerge

Indessen laufen am Theaterhaus die Proben für das Sommerspektakel, das die Kulturarena ab 6. Juli dann richtig zum Laufen bringt. An fünf Abenden will das niederländische Theaterteam "Wunderbaum" mit viel Witz und Musik das Kleingartenspektakel "Miniathüringen" auf die Bühne bringen und sich damit zugleich von Jena verabschieden. Die Idee ist, aus der Perspektive von Gartenzwergen die Freuden, Nöte, Sorgen und Skandale in den privaten Erholungsgärten Jenas unter die Lupe zu nehmen. Ab nächster Woche wird dafür in den Kulissen auf dem Theatervorplatz geprobt.

Zufrieden mit dem Kartenvorverkauf - Produktionsleiter Kristjan Schmitt. Bildrechte: MDR/Anke Preller

Tickets für das Kleingartenspektakel sind schon zu haben ebenso wie für alle anderen Veranstaltungen dieser 30. Kulturarena Jena. In Anbetracht der vielen Nachholtermine derzeit ist das Arena-Team mit dem bisherigen Vorverkauf sehr zufrieden. Die meisten Konzerte seien gut nachgefragt.

Freunde, Schneider und Stiller ausverkauft