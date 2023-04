Auch in Thüringen wurde am Karsamstag bei den traditionellen Ostermärschen für Frieden und Abrüstung demonstriert. In Jena etwa versammelten sich rund 100 Menschen auf dem Holzmarkt. Sie waren dem "Aufruf für Abrüstung, Frieden und Menschenrechte" gefolgt, den unter anderem der Friedenskreis Jena initiiert hatte.

Ostermarsch in Jena: Auf einem Plakat werden Friedensverhandlungen gefordert. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

"Es braucht starken Druck der internationalen Staatengemeinschaft und gemeinsame Anstrengungen, um diesen von Putin begonnenen völkerrechtswidrigen Krieg zu beenden", hieß es in dem vorab veröffentlichten Aufruf. Die vordringlichste Aufgabe sei es, alles zu unternehmen, um das Blutvergießen so schnell wie möglich zu beenden. Nahe der Veranstaltung mit Redebeiträgen waren Kinderschuhe aufgereiht worden, die an die im Krieg in der Ukraine getöteten Kinder erinnern sollten.

Auch Klimaaktivisten beteiligten an der Kundgebung in Jena. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Ostermärsche auch in anderen Teilen Thüringens